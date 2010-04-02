Янукович позвонил Медведеву

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ вопросы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора двух президентов.

«Д.МЕДВЕДЕВ и В.ЯНУКОВИЧ обсудили вопросы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, а также другие актуальные темы двустороннего сотрудничества в свете недавнего визита Президента Украины в Москву», - говорится в сообщении.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что наряду с ранее передававшимися соболезнованиями в связи с терактами в Москве позвонил, чтобы лично выразить сочувствие и солидарность с народом России.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.