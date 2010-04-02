Бютовцы разблокировали ВР и ушли

Народные депутаты из фракции БЮТ разблокировали трибуну, президиум и правительственную ложу в Верховной Раде и покинули сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, после того как из сессионного зала ушли депутаты из других фракций, “бютовцы” посоветовались, собрали свои карточки для голосования и покинули парламент.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от БЮТ сегодня утром заблокировали президиум, трибуну парламента и правительственную ложу. “Бютовцы” настаивают на рассмотрении вопроса о перераспределении комитетов Верховной Рады между коалицией и оппозицией.

Из-за блокирования пленарное заседание ВР не начиналось.