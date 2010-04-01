Ульянченко просит «не повторять ошибок 2004 года»

Председатель политсовета «Нашей Украины» Вера УЛЬЯНЧЕНКО убеждена, что Основной Закон не должен изменяться под нужды текущего политического момента.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении В.УЛЬЯНЧЕНКО, 1 апреля Верховная Рада направила в Конституционный Суд проект Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно сроков полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов)». Этим решением предлагается продлить на год полномочия не только следующих, но и нынешних местных советов и сельских, поселковых и городских голов.

“Мотивы голосования у депутатов могли быть разными. Кто-то хотел поддержать эту политическую взятку от новой власти, кто-то наоборот – рассчитывал, что Конституционный Суд отклонит это предложение по мотивам его неконституционности. Решение, которое приняла Верховная Рада, к сожалению, не является первоапрельской шуткой. Это начало очередной кампании по внесению несистемных и непродуманных изменений в Основной Закон Украины. Такие действия могут привести лишь к усилению хаоса в государстве”, - убеждена председатель политсовета “Нашей Украины”.

Она отметила, что “ни у кого на сегодняшний день нет сомнений в том, что Конституция нуждается в реформировании. Украине нужна дееспособная Конституция, которая эффективно будет гарантировать права и свободы человека и гражданина. Данные соцопросов свидетельствуют, что в обществе назрела реальная потребность в обновлении Основного Закона, что устранило бы противоречия, привнесенные в конституционное поле непродуманными и поспешными изменениями в 2004 г., накануне президентских выборов”.

Однако, отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО, “указанные предложения относительно изменений в Конституцию являются, скорее, пародией на реформирование. Это попытка конституционными изменениями решить проблемы совсем не конституционного характера: желание БЮТ «заткнуть рот» местной власти, которая находится в крайне тяжелом положении из-за отсутствия бюджета; желание новоизбранного Президента ЯНУКОВИЧА через продолжение срока полномочий местных советов приручить местных депутатов”.

“Однако эти желания никоим образом не могут быть основаниями для внесения изменений в Конституцию. По моему глубокому убеждению, Конституция должна изменяться только системно и открыто. Мы не должны повторять ошибок 2004 года”, - заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Единственным комплексным проектом Конституции, который прошел всенародное обсуждение в 2009 году, являющийся целостным документом, нормы которого не противоречат друг другу, является законопроект, предложенный Виктором ЮЩЕНКО в прошлом году. Более того, он получил положительную оценку влиятельной Венецианской комиссии и Совета Европы, поскольку опирался на международный и отечественный конституционный опыт и ориентировался на общепризнанные европейские стандарты и требования международных соглашений в сфере прав человека. Именно поэтому он должен быть принят за основу при реформировании Основного закона, убеждена председатель политсовета “Нашей Украины”.

Лишь принятие комплексных изменений в Конституцию, разработанных на основе этого проекта, заставит каждый орган власти делать свою работу и даст гражданам реальные механизмы контроля над властью, заявила она.