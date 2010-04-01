Бютовцы заблокировали работу парламента

Народные депутаты от БЮТ заблокировали работу Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, c 17.00 парламент рассматривал вопрос проведения внеочередных выборов в ряде населенных пунктов. Некоторые проекты постановлений о проведении внеочередных выборов в том или другом населенном пункте не были поддержаны Верховной Радой.

Депутаты от БЮТ после нескольких нерезультативных голосований выступили с требованием вернуться к рассмотрению ранее не поддержанных проектов постановлений. Однако положительное голосование по данному поводу не состоялось, после чего депутаты от БЮТ заблокировали работу Верховной Рады.

На вечернем заседании парламента народные депутаты поддержали 67 постановлений о проведении внеочередных выборов сельских и поселковых советов 20 июня 2010 года, в то же время не поддержали 9 проектов постановлений по этому вопросу.