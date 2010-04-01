ВР назначила главу Госкомтелерадио

Верховная Рада Украины назначила Юрия ПЛАКСЮКА председателем Государственного комитета телевидения и радиовещания.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 237 народных депутатов из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, соответствующее решение поддержали 165 депутатов из фракции Партии регионов, 10 – от БЮТ, 11 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 20 – от Блока Литвина и четверо внефракционных.

Как сообщал УНИАН, до этого назначения Ю.ПЛАКСЮК занимал должность заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, на которую был назначен Верховной Радой в апреле 2005 года.