ВР назначила главу Антимонопольного комитета

Верховная Рада Украины назначила Алексея КОСТУСЕВА председателем Антимонопольного комитета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 242 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

После голосования А.КОСТУСЕВ заявил, что «большая часть специалистов Антимонопольного комитета сохранилась». «Это высококвалифицированные, порядочные и деполитизированные люди, это сильная команда», - сказал он.

В то же время А.КОСТУСЕВ отметил: «Конечно, необходимо будет привести еще новых людей, но костяк, безусловно, останется».