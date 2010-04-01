Эксперт не сомневается, что Черновецкого подвинут

Команда Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не упустит шанс использовать время до местных и, возможно, внеочередных парламентских выборов для формирования электорального поля в Киеве и переориентирования админресурса. Так заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ прокомментировал перспективу разведения должностей Киевского городского председателя и председателя Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, по мнению эксперта, «команда В.ЯНУКОВИЧА достаточно динамично консолидирует власть в своих руках. И сейчас им нет смысла идти на компромиссы с командой, которая борется за выживание. Поэтому можно не сомневаться, что в ближайшее время должности мэра и председателя городской госадминистрации в Киеве будут разведены. Таким образом, окружение В.ЯНУКОВИЧА не только переформатирует систему власти в столице, но и попытается существенно переориентировать административный ресурс. Это принципиально важно накануне местных – и особенно внеочередных – парламентских выборов».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, на пост главы КГГА не будет назначен политик, скорее всего, это будет управленец, знающий особенности нынешней системы власти.

«На должность главы КГГА не будет назначаться политик. Поэтому приход того же РЫБАКА или ПИЛИПИШИНА маловероятен. Для переформатирования админресурса необходим человек, знающий эту систему изнутри. Поэтому, скорее всего, им будет Игорь ЛЫСОВ, уже работавший в структуре КГГА и много лет ведущий бизнес в Киеве», - прогнозирует А.ГОЛОБУЦКИЙ.

В то же время, по мнению эксперта, «наиболее органичным на этом посту выглядел бы многолетний председатель городской организации Партии регоионв Василий ГОРБАЛЬ, который имеет достаточно неплохой электоральный задел и не воспринимается рядовыми киевлянами и местной политической элитой как варяг».