Эксперт: в Украине только женщины способны на радикальные реформы

В Украине традиционно только женщины способны на радикальные реформы, мужчины-управленцы, особенно консервативного советского воспитания, более стремятся к кулуарным переговорам и конформизму. Так директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА прокомментировал фразу премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о неспособности женщин выдерживать нагрузку работы в Кабмине и взять на себя ответственность за реформирование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, по словам В.БАЛЫ, «традиционно именно женщины в современной украинской истории демонстрировали наибольшую склонность к радикальным экономическим реформам. Здесь стоит отметить и трудоспособность Юлии ТИМОШЕНКО, и напористость Александры КУЖЕЛЬ, и последовательность Ирины АКИМОВОЙ, и профессионализм Наталии КОРОЛЕВСКОЙ. В то же время, мужчины-управленцы в большинстве случаев демонстрируют редкий консерватизм и конформизм, стремясь решить острые проблемы в кулуарном режиме, не выводя их публичную плоскость. Такая модель поведения всегда имеет опасные последствия для привлечения инвестиций и создания понятной конкурентной среды».

По мнению В.БАЛЫ, нынешний формат оппозиции также будет строиться вокруг женщин-реформаторов. «Ю.ТИМОШЕНКО сейчас очевидно находится в процессе завершения построения оппозиционной модели деятельности. И ключевыми фигурами этой модели будут именно женщины, зарекомендовавшие себя как реформаторы, – та же Людмила ДЕНИСОВА, Н.КОРОЛЕВСКАЯ и другие». По словам эксперта, «информация о возможных кадровых чистках и дистанцировании от Ю.ТИМОШЕНКО таких активных политиков, скорее всего, ориентирована на раскол внутри команды и является примером конкурентной борьбы внутри оппозиции».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ 19 марта в Днепропетровске заявил, что «не женское это дело - проводить реформы в Украине». "Одни говорят, что наше правительство большое, вторые, что в правительстве нет женщин, не на кого посмотреть во время заседания Кабинета министров. Лишь нудные лица. При всем моем уважении к женщинам – не женское дело проводить реформы", - подчеркнул он.