Черновецкий существенно не доплатил прессе

Среди трех лидеров избирательной гонки за должность Киевского городского председателя наименьший избирательный фонд имел Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ – 407 тыс. 856 грн. В то же время у Виталия КЛИЧКО он составлял 500 тыс. грн., а у экс-мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 533 тыс. 620 грн.

Об этом сообщается в опубликованном сегодня в газете “Хрещатик” отчете о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов в мэры Киева.

Согласно документу, у Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и В.КЛИЧКО избирательные фонды были сформированы из собственных средств, у А.ОМЕЛЬЧЕНКО - из добровольных взносов физических лиц.

Немного больше половины фонда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО – 230 тыс. 686 грн. - было израсходовано на изготовление материалов предвыборной агитации, в том числе на печатные материалы – 225 тыс. 986 грн. и 4 тыс. 700 грн. - на сувениры. При этом расходы В.КЛИЧКО на изготовление материалов предвыборной агитации составляли 67 тыс. 124 грн., А.ОМЕЛЬЧЕНКО – 88 тыс. 566 грн. У обоих кандидатов все указанные средства были использованы на печатные материалы.

Еще значительная часть средств избирательного фонда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО пошла на изготовление (аренду) рекламных щитов – 152 тыс. 247 грн. В.КЛИЧКО на организацию рекламы на биг-бордах выделил больше всего средств – 300 тыс. грн., А.ОМЕЛЬЧЕНКО меньше всего – 92 тыс. 582 грн.

В целом же, как отмечается в отчете, на услуги, связанные с проведением предвыборной агитации (также транспорт, аренда помещений для проведения встреч с избирателями и тому подобное), к которым относятся, в частности, и расходы на биг-борды, А.ОМЕЛЬЧЕНКО израсходовал 98 тыс. 210 грн., Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ – 154 тыс. 247, В.КЛИЧКО - 300 тыс. 801 грн.

В соответствии с документами, А.ОМЕЛЬЧЕНКО - единственный из всех кандидатов, кто оплачивал аренду помещений для встреч с избирателями, на что было израсходовано 5 тыс. 628 грн.

Вместе с тем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ из всех лидеров на этих выборах меньше всего потратил на работу со средствами массовой информации – 22 тыс. 693 грн. Эти средства он направил на публикацию агитматериалов в печатных СМИ. Экс-мэру робота со СМИ обошлась в 308 тыс. 249 грн., из которых на оплату эфирного времени на телевидении, – 218 тыс. 639 грн., на публикации в печатных СМИ – 89 тыс. 610 грн. В.КЛИЧКО израсходовал на работу со СМИ 132 тыс. 74 грн., из которых 74 тыс. 867 грн. были использованы на оплату эфира на телевидении, 57 тыс. 206 грн. - на радио.

В соответствии с отчетом, до завершения избирательной кампании на счету фонда А.ОМЕЛЬЧЕНКО осталось 1 тыс. 166 тыс. грн., у Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО 64 копейки. В.КЛИЧКО израсходовал средства своего избирательного фонда полностью.