"Наша Украина" требует от Януковича реакции на заявление Семиноженко

Президиум политсовета партии «Наша Украина» на своем сегодняшнем заседании принял заявление, в котором требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА принципиальной реакции на антигосударственные заявления вице-премьер-министра Владимира СЕМИНОЖЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НСНУ.

“Президиум политсовета партии «Наша Украина» считает неприемлемыми для должностного лица и несовместимыми со статусом вице-премьер-министра Украины заявления Владимира СЕМИНОЖЕНКО о возможности вхождения Украины в какой-то «союз» с Россией и Беларусью”, - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что “именно высказывание такого предложения должно было быть воспринято как унижение и для Украины, и для украинских политиков. Вместо этого представитель украинского правительства не только не отвергает его, а вступает в обсуждения – фактически, становится соавтором”.

“Уже почти два десятилетия существует независимое Украинское государство. Поэтому неестественно, когда идеи, которые противоречат его Конституции, которые направлены на подрыв его суверенитета и независимости высказывает человек, который получил должность в правительстве этой страны”, - подчеркивается в заявлении.

В “Нашей Украине” убеждены, что “Президент, как гарант государственного суверенитета Украины, ее территориальной целостности, соблюдения ее Конституции не имеет права игнорировать посягательства на основы государственности со стороны представителей правительства”.

Как сообщал УНИАН, депутат Госдумы РФ Евгений ФЕДОРОВ предлагает до 2020 года создать единое государство России, Украины и Беларуси со столицей в Киеве.

По его словам, соответствующее предложение разослано 450 народным депутатам Украины.

26 марта вице-премьер-министр В.СЕМИНОЖЕНКО заявлял, что правительство рассмотрит идею создания союза Украины, России и Беларуси.

Он отметил, что создание такого союза является одной из схем, которая имеет право на рассмотрение, «так же, как и участие Украины в Евросоюзе». Вице-премьер отметил, что речь идет о союзе, где «определяются правила по типу ЕС».

Ссылаясь на данные Института социологии Национальной академии наук, В.СЕМИНОЖЕНКО заявил, что большинство украинцев хотят войти в союз с Россией и Беларусью. «Люди хотят союзного государства и верят, что это приведет к успеху страны», - сказал он.