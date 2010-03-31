У Тимошенко обнародовали «десерт»: состав оппозиционного правительства

Премьер-министр оппозиционного правительства, народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ обнародовал состав оппозиционного правительства, в которое вошли 18 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось после заседания оппозиционного правительства.

Как и планировалось, в составе оппозиционного правительства будет 4 вице-премьер-министра: народный депутат от НУ-НС Владимир СТРЕТОВИЧ (лидер ХДС), народный депутат от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН (лидер Партии защитников Отечества). Вице-премьер-министром - министром иностранных дел стал член фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК (лидер НРУ), а вице-премьер-министром по гуманитарным вопросам – член фракции НУ-НС Олесь ДОНИЙ (член "Народной самообороны").

Должность министра оппозиционного Кабинета министров занимает член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ, министра региональной политики и развития, который будет заниматься и проблемами ЖКХ, - член фракции БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО.

Министерство экономики и инфраструктуры (в которое будет включен Фонд госимущества) возглавляет член фракции НУ-НС Александр БОНДАРЬ; Министерство здравоохранения - депутат от БЮТ Сергей ШЕВЧУК; Министерство образования - депутат от БЮТ Владимир ПОЛОХАЛО; Министерство сельского хозяйства - лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Министром обороны назначен член фракции БЮТ Николай ПЕТРУК; министром культуры - депутат от БЮТ Игорь ГРЫНИВ; министром труда и социальной политики - депутат от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ; министром энергетики – Александр ГУДЫМА.

Член фракции БЮТ Остап СЕМЕРАК стал министром спорта, туризма, молодежи и Евро-2012, член фракции НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ - министром внутренних дел, член фракции НУ-НС Юрий ГРЫМЧАК – министром по вопросам чрезвычайных ситуаций, экологии и природных ресурсов.

Министром юстиции назначена депутат от БЮТ Елена ШУСТИК, министром финансов - депутат от БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО.

По словам С.СОБОЛЕВА, состав правительства был утвержден на заседании фракции БЮТ.

"Голосование проводилось по каждой кандидатуре", - сказал он.

Заседания оппозиционного правительства будут проходить по четвергам.