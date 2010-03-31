Ющенко позвал объединяться всех... кроме Тимошенко

Лидер «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО призывает к объединению все национально-демократические силы, но не относит к ним Блок Юлии Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба НСНУ, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью газете «День».

В.ЮЩЕНКО заметил, что главным заданием сегодня является объединение и консолидация всех национально-демократических сил. При этом, по его мнению, объединяться нужно вокруг ценностей, а не персоналий. Отвечая на вопрос, должен ли БЮТ быть в этой команде, В.ЮЩЕНКО сказал, что за Юлией ТИМОШЕНКО не стоят демократические и национальные ценности.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня он находится в оппозиции.

По его словам, не нужно воспринимать власть как врага. Но при этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что находится в оппозиции: «Я не при власти, а, следовательно, я в оппозиции. Это факт». Он добавил, что глубина оппозиционности и ее характер будет определяться на политическом совете и на съезде «Нашей Украины».