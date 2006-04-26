Литвин рассказал, кого он видит следующим

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН хотел бы, чтобы спикером в парламенте следующего созыва был человек, который сможет объединить, а не разъединить ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве по итогам работы Верховной Рады четвертого созыва.

В.ЛИТВИН отметил, что не хотел бы сегодня говорить о конкретных фамилиях, поскольку неизвестно, какой будет коалиция. “Мне хотелось бы, чтобы это был человек, который бы мог объединить, а не разъединить Верховную Раду, поскольку это будет водораздел приблизительно пополам, и это будет негативно сказываться на Украине”, - сказал он.

По словам председателя ВР, он хотел бы, чтобы это был честный и порядочный человек, и не только на словах.

В.ЛИТВИН также подтвердил, что он лично не планирует покидать Народную партию и будет заниматься партийным строительством.