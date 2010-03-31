Акимова назвала дефицит бюджета-2010

На сегодняшний день дефицит государственного бюджета Украины с учетом дефицита НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда составляет около 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель главы Администрации Президента, постоянный представитель Президента Украины в правительстве Ирина АКИМОВА.

«Если включить все, то цифра предварительно оговаривается на уровне 10%», – сказала И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели первый заместитель главы Администрации Президента И.АКИМОВА заявила, что МВФ считает приемлемым для продолжения программы сотрудничества бюджетный дефицит на уровне 6% ВВП, однако эту цифру она назвала не окончательной и отметила, что ее можно считать ориентиром.