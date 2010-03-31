Турчинов уверяет, что киевских бютовцев в штабе не запирали

Председатель Киевского облсовета Владимир МАЙБОЖЕНКО, выполняя решение фракции БЮТ в облсовете, забрал свое заявление об отставке.

Об этом заявил руководитель Центрального штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ в эфире “5-го канала”.

"В.МАЙБОЖЕНКО, действительно, написал накануне заявление. В то же время, когда фракция собралась и приняла решение не покидать должность председателя облсовета, В.МАЙБОЖЕНКО забрал заявление", - цитирует А.ТУРЧИНОВА “Украинская правда”.

Комментируя информацию о том, что Юлия ТИМОШЕНКО якобы закрыла фракцию БЮТ в Киевском облсовете в штабе блока, чтобы не дать возможности депутатам проголосовать за отставку В.МАЙБОЖЕНКО, А.ТУРЧИНОВ сказал: "Мне неприятно комментировать, что мы кого-то закрыли в штабе. Простите, у нас все достаточно взрослые люди и никто никого в штабе никогда не закрывает".

"Никакого раскола, на который надеялись представители Партии регионов, не произошло", - подчеркнул представитель БЮТ.

Кроме того, комментируя заявление губернатора Киевской области Анатолия ПРИСЯЖНЮКА о том, что он встречался с депутатом от БЮТ Богданом ГУБСКИМ, А.ТУРЧИНОВ сказал: "Я не могу запретить кому-то из депутатов общаться, встречаться. Это позиция каждого".

Как сообщал УНИАН, источник сообщил нашему агентству, что 30 марта на сессии Киевского областного совета будет сменено руководство и создана так называемая “оппозиция”, которая будет сотрудничать с властью. По словам собеседника, схема заключается в том, чтобы имитировать раскол во фракции БЮТ, которая имеет большинство в Киевском облсовете, - 65 из 120 депутатских мандатов, после чего благодаря голосам “раскольников” избрать новое руководство совета, а на базе остатков фракции сформировать контролируемую оппозицию. “В результате, - подчеркнул собеседник агентства, - в Киевской области четко реализуется договоренность о будущем сотрудничестве между вновь назначенным губернатором А.ПРИСЯЖНЮКОМ и Б.ГУБСКИМ, который в течение всех последних лет контролирует фракцию БЮТ в облсовете”.

Позже Б.ГУБСКИЙ распространил комментарий, в котором отмечал: «Сегодняшняя информация, которая появилась в СМИ, о намерении выйти из оппозиции части депутатов от БЮТ в областном совете и моя причастность к этим действиям - это обычная дезинформация». «Фракция БЮТ в Киевском областном совете находится в оппозиции к Партии регионов и ни на какие альянсы с действующей властью не пойдет. Мы выполняем официальное решение президиума партии и нашего лидера Юлии ТИМОШЕНКО», - добавил он.

Первый заместитель председателя Киевского облсовета Александр КАЧНЫЙ 30 марта сообщил, что председатель облсовета В.МАЙБОЖЕНКО, а также два его заместителя Лариса ПИОТРОВИЧ и Олег КАЛЕНИК (все - фракция БЮТ) подали заявления о сложении полномочий.