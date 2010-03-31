Тигипко уверяет, что дефолта не будет

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что дефолта по внутренним и внешним государственным платежам не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам.

“Будут выплачиваться заработные платы, пенсии, все обязательства государство будет обслуживать. По внешним долгам дефолта не будет”, - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, правительстве сейчас отрабатывает все проблемные вопросы по бюджету-2010.

“Речь идет и о наполнении Пенсионного фонда и о сбалансированности бюджета НАК “Нафтогаз Украины”, и о уровне возмещения НДС”, - сказал С.ТИГИПКО.

Он также заявил, что по итогам марта по долгам “Нафтогаза”, возможно будет рассчитаться собственными силами.

Как сообщал УНИАН, 2 марта первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА высказала мнение, что на сегодняшний день ситуация с внутренними долгами Украины может свидетельствовать о существовании рисков технического дефолта, в то время как ситуация с внешними долгами таких рисков не демонстрирует .

13 марта на брифинге министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявил, что на сегодняшний день, не смотря на сложную ситуацию в финансовой системе Украины, в стране нет угрозы дефолта.