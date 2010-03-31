Еще один бютовец сбежал в коалицию

Народный депутат Украины от БЮТ Петр КУЗЬМЕНКО вошел в состав коалиции «Стабильность и реформы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

П.КУЗЬМЕНКО был 97-м номером в списке БЮТ на выборах в ВР.

Таким образом, на сегодняшний день в состав коалиции входят 239 народных депутатов Украины.

П.КУЗЬМЕНКО на выборах Президента 2010 года работал заместителем руководителя штаба БЮТ в Черкасской области. Его связывают с группой народных депутатов, которую контролирует народный депутат Богдан ГУБСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в парламенте было объявлено о создании коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы». В ее состав тогда вошли фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина, по 6 депутатов от БЮТ и НУ-НС и 4 внефракционных - в целом 235 человек.

30 марта народные депутаты от БЮТ Валентин ЗУБОВ и Олег МАЛИЧ, а также народный депутат от “Нашей Украины – Народной самообороны” Сергей ВАСИЛЕНКО вошли в состав коалиции «Стабильность и реформы».