Вице-премьера вызвали на допрос

Вице-премьер по вопросам силовых структур Владимир Сивкович вызывается на допрос в деле отравления Виктора Ющенко.

Как сообщают источники "Украинской правды", Сивковича вызывают 31 марта на 15 часов в Главное следственное управление Генпрокуратуры на улице Борисоглебской.

По словам источников, повестка Сивковичу была направлена по месту работы в Кабинет министров.

На протяжении последних лет Сивкович неоднократно вызывался на допросы по делу отравления Ющенко, однако не ходил на них. В то время он имел иммунитет народного депутата.

В связи со вступлением в должность вице-премьера Сивкович сложил полномочия депутата.

Будучи нардепом, Сивкович возглавлял следственную комиссию Верховной Рады по вопросам отравления Ющенко и требовал увольнения руководителя следственной группы по делу Галины Климович.

В середине марта заместитель генпрокурора Виталий Щеткин заявил Климович требование готовить дело для передачи новому следователю, но после шума в прессе это намерение не было реализовано.