В БЮТ знали, что Табачника не сбросят

Голосование в Верховной Раде по отставке Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности министра образования и науки должно стать сигналом для власти, заявил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Мы знали, что голосов для отставки ТАБАЧНИКА не наберется, но наша фракция настаивала на голосовании, чтобы привлечь внимание СМИ и внимание общественности», - сказал он, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

А.КОЖЕМЯКИН назвал победой то, что вопрос об отставке, на котором настаивал БЮТ, все же был включен в повестку дня заседания Верховной Рады.

«На Согласительном совете я не почувствовал должной поддержки со стороны наших коллег. У нас даже произошла перепалка со спикером за необходимость рассмотреть этот вопрос. Но мы настояли и вопрос был рассмотрен», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он также отметил, что Блок Юлии Тимошенко и в дальнейшем будет требовать отставки Д.ТАБАЧНИКА. По словам А.КОЖЕМЯКИНА, БЮТ никому не позволит разрушить позитивные достижения предыдущего правительства.