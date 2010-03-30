Кого украинцы хотят видеть лидером оппозиции (опрос)

38,5% украинцев считают, что Юлия ТИМОШЕНКО лучше всех будет выполнять функции лидера оппозиции.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного „Українським демократичним колом” по заказу Института политики 18–24 марта 2010 года.

Согласно результатам опроса, 27,3% опрошенных считают, что лучше всех функции лидера оппозиции способен выполнять Арсений ЯЦЕНЮК.

Других политиков в качестве лучшего лидера оппозиции видит существенно меньшее количество граждан. Так, в поддержку Олега ТЯГНИБОКА высказались 2,9% опрошенных, Вячеслава КИРИЛЕНКО – 2,6%, Виктора ЮЩЕНКО – 2,5%, Юрия КОСТЕНКО – 1,4%. В то же время, почти четверти опрошенных – 24,8% - было “трудно сказать”, кто будет лучшим лидером оппозиции.

Мнение населения по поводу того, кто лучше будет выполнять функции лидера оппозиции отличается в регионах Украины. Так, за Ю.ТИМОШЕНКО наибольшее количество опрошенных высказались в Западном (49,8%) и в Центральном (50,6%) регионах. А.ЯЦЕНЮКА назвало относительное большинство опрошенных в Южном (36%) и в Восточном (38,5%) регионах. При этом более половины (52%) от тех, кто считает А.ЯЦЕНЮКА лучшим лидером оппозиции, представляют сторонники Партии регионов.

* * * Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ±2,9%.