Рада провалила отставку Табачника

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «Об освобождении от должности министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 202 из 424 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали за данное решение в полном составе фракции, входящие в коалицию, – фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина.

“За” проголосовали 146 народных депутатов из фракции БЮТ и 56 – из фракции НУ-НС.