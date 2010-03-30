Рада провалила отставку Табачника
11:55, 30 марта 2010Политика
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Блок Литвина и коммунисты не голосовали
Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «Об освобождении от должности министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 202 из 424 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.
Не голосовали за данное решение в полном составе фракции, входящие в коалицию, – фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина.
“За” проголосовали 146 народных депутатов из фракции БЮТ и 56 – из фракции НУ-НС.
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