БЮТ и НУ-НС потребовали перерыв

В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 11.25 по требованию фракций БЮТ и НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что представители этих фракций настаивают на необходимости проведения заседания руководства фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” по согласованию вопросов повестки дня сегодняшнего заседания парламента.