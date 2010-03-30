БЮТ и НУ-НС потребовали перерыв
11:05, 30 марта 2010Политика
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Ушли консультироваться
В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 11.25 по требованию фракций БЮТ и НУ-НС.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что представители этих фракций настаивают на необходимости проведения заседания руководства фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” по согласованию вопросов повестки дня сегодняшнего заседания парламента.
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