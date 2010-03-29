Министр юстиции: возвеличивание Сталина недопустимо

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет о недопустимости возвеличивания Иосифа Сталина путем установления ему памятника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Министерстве юстиции, комментируя намерение коммунистов установить в Запорожье первый за время независимости Украины памятник И.Сталину.

"Я считаю, что возвращаться в историю, в те страницы истории, которые принесли огромную боль миллионам людей многих стран, - это недопустимо. Все тираны, которые принесли горе людям, должны быть в истории оставлены как урок для потомков, а не как объект для возвеличивания", - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, к 9 мая 2010 г. Запорожский обком КПУ намеревается установить в Запорожье первый за время независимости Украины памятник Сталину.