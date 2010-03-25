В Запорожье поставят памятник Сталину

В Запорожье к 9 Мая будет установлен памятник Иосифу Сталину.

Как сообщил УНИАН секретарь Запорожского обкома Коммунистической партии Украины Александр ЗУБЧЕВСКИЙ, "памятник Иосифу Сталину - генералиссимусу, под руководством которого была одержана великая победа над немецко-фашистскими захватчиками", будет установлен в Запорожье по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий 1941-1945 гг.

По словам А.ЗУБЧЕВСКОГО, памятник будет представлять собой полуфигуру в военной форме со Звездой Героя, установленную на постаменте из красного гранита. Общая высота скульптурной композиции - около 3 метров.

Создается памятник И.Сталину в Киеве - в мастерской художника, имя которого в запорожском обкоме КПУ не разглашают, отмечая лишь, что "автор - сторонник идей Коммунистической партии и часть работ делает бесплатно". Общая стоимость реализации проекта также не называется.

По словам А.ЗУБЧЕВСКОГО, "на сегодняшний день на памятник Сталину собрано порядка 35 тыс. грн. - это больше половины необходимых средств. В какую сумму обойдется реализация проекта - пока сказать сложно, т.к. цены на транспортировку и строительно-монтажные работы меняются".

Во время и после установки памятник И.Сталину, по данным Запорожского обкома КПУ, будет охраняться - планируется установить у памятника круглосуточно работающие камеры видеонаблюдения.

По словам А.ЗУБЧЕВСКОГО, "коммунисты также готовы к всевозможным провокациям" и намерены "дать отпор" всем, кто попытается помешать открытию памятника или осквернить его.