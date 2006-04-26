Литвин: легитимность нового парламента будет сомнительной

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН закрыл последнюю девятую сессию Верховной Рады четвертого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, на последнее пленарное заседание в зале зарегистрировалось 258 народных депутатов. На церемонии закрытия присутствовали члены Кабинета Министров во главе с премьер-министром Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ, представители различных ветвей власти Украины.

Во время закрытия сессии В.ЛИТВИН выразил мнение, что легитимность нового парламента будет сомнительной, поскольку часть нынешнего состава ВР не согласилась с предложением развеять общественные сомнения относительно подсчета голосов на выборах. После этих слов в зале начался шум, на что В.ЛИТВИН отреагировал так: «Чужое поражение еще не означает свою победу».

По мнению спикера, во время парламентских выборов и выборов в местные органы власти не были сделаны надлежащие выводы и уроки из предыдущей избирательной кампании.

Он считает, что несовершенная, «а точнее, просто неприемлемая законодательная база, немотивированная, неподкрепленная украинскими реалиями вера в демократизм, честность и прозрачность всего избирательного процесса, включая подсчет голосов», является одной из тех основных причин, где Украина «опять споткнулась на выборах». В.ЛИТВИН также отметил, что еще одной причиной этого являются двойные стандарты на всех уровнях - «вплоть до государственного».

По его словам, только благодаря всему этому стало возможным применение в отечественной практике очередной технологии – неважно как голосуют, важно, кто и как подсчитывает голоса.

В.ЛИТВИН отметил, что если бы не было политического решения Верховной Рады Украины в ноябре 2004 года, то «никогда бы не было и решения Верховного Суда относительно третьего тура на президентских выборах». Он подчеркнул, что говорит это «для понимания позиции Высшего административного суда и судебной практики в Украине в целом».

Вместе с тем В.ЛИТВИН отметил: «Мы передаем Верховную Раду своим преемникам, что называется «на ходу». По его словам, за четыре года были созданы практически все необходимые условия для плодотворной работы депутатского корпуса и парламентского аппарата.