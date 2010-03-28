Как встретят Януковича в Вашингтоне?
22:26, 28 марта 2010Политика
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Министр обсудил подготовку визита
|Константин ГРИЩЕНКО
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, встречи К.ГРИЩЕНКО с представителями американского правительства состоялись вчера в рамках Брюссельского форума.
В частности, говорится в сообщении, в ходе встреч стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних украинско-американских отношений, включая подготовку визита Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в США с целью участия в Саммите по ядерной безопасности, который состоится 12-13 апреля в Вашингтоне.
Была также подтверждена готовность Украины и США продолжить развитие двусторонних отношений в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве и выражена заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
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