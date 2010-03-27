В Одессе прошел митинг в защиту Табачника

Около двух тысяч студентов вузов города под флагами «Союза молодежи регионов Украины», поддерживающей во всех акциях Партию регионов, провели на Приморском бульваре митинг в защиту новоназначенного министра образования и науки Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, к импровизированной трибуне, с которой перед участниками акции выступали председатель совета ректоров вузов Южного региона Сергей СТЕПАНЕНКО, ректор Национальной юридической академии Владимир ЗАВАЛЬНЮК, другие представители ректоратов и студенческие активисты. Участники акции держали транспаранты с призывами: «Дмитрию Табачнику – да, национализму- нет!», «Табачник – министр реформатор и созидатель», «Табачник- ученый, историк, специалист. Мы – за Табачника!», «Табачник – наше будущее» и другие.

Открывая митинг, представитель Одесской Национальной юридической академии Алексей АЛЕКСЕЕВ заявил: «Мы глубоко обеспокоены тем, что в СМИ обливается грязью доброе имя министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА. Пропагандистская кампания развернута против ТАБАЧНИКА, спекулятивно раздувается определенными политическими силами, и объективно направлена против возрождения образования и науки Украины».

Далее он продолжил, заглянув в заготовленный текст: «Для распространения грязных лозунгов и обвинений используется студенчество, выдвигаются незаконные требования. Хватит молчать, мы должны занять активную позицию, чтобы не допустить освобождения с должности Д.ТАБАЧНИКА. Требуем устранения преград в его деятельности…»

Поддержала его Александра МИХНЕВСКАЯ, выступившая от имени медицинского университета. «Зачем нам написанная не нашими руками история, - обратилась она к участникам акции.- У нас есть свои взгляды и своя история. Поднятая по министру ТАБАЧНИКУ тема является политической интригой. Почему другие политические силы каждый раз вызывают на баррикады студентов, отвлекая их от основного занятия – учебы? Именно потому мы поддерживаем министра ТАБАЧНИКА, что его реформы направлены на автономию вузов, он призывает к самоуправлению и аполитичности. Мы – за новое правительство и за министра ТАБАЧНИКА».

Ректор Одесской Национальной юридической академии В.ЗАВАЛЬНЮК акцентировал: «Министр ТАБАЧНИК – реформатор и созидатель. Раньше мы не просто стояли на месте, а даже отступали от образования. Д.ТАБАЧНИК проведет реформу, которую необходимо…»

Самым лаконичным было выступление выпускницы этого вуза - лидера общественной организации «Новое поколение» Светланы ОСАУЛЕНКО, которая обратила внимание на уныние, царящее возле памятника Дюку. «ТАБАЧНИК – наш министр, а вы - лучшие! – обратилась она к участникам акции. – Я хочу, чтобы покричали и похлопали себе, потому что вы делаете достойное дело! Мы – за ТАБАЧНИКА!»

Ректор Одесского государственного экологического университета С.СТЕПАНЕНКО, являющий председателем совета ректоров вузов Южного региона, отметил, что «совет ректоров региона уже высказал свою позицию по этому вопросу». И уточнил, что ректоры «пришли сюда потому, что понимаем, что те действия, которые предпринимаются сегодня, направлены только на одно: чтобы стало еще хуже, в том числе в образовании».

«Сегодня мы говорим: хватит нам навязывать свою точку зрения, хватит нам навязывать свои идеалы, своих героев, свою идеологию», - подчеркнул С.СТЕПАНЕНКО. Однако не преминул акцентировать: «Сегодняшний митинг организовали органы студенческого самоуправления, а мы, ректоры вузов, вместе с вами здесь для того, чтобы поддержать акцию в поддержку министра Д.ТАБАЧНИКА».

Между тем, группа студентов-участников всеукраинской акции «Геть ТАБАЧНИКА!» обратила внимание журналистов на то, что за полчаса до начала сегодняшнего митинга в защиту Д.ТАБАЧНИКА десятки преподавателей и кураторов групп многих одесских вузов вели учет, согласно напечатанным в деканатах спискам, кто явился и не явился для участия в акции. В частности, от факультета бухгалтерского учета Государственного экономического университета явку студентов отслеживал представитель деканата Алексей ГОСТРИК. Рядом, по указанию администрации Государственной строительной академии, отмечала прибытие третьекурсников преподаватель вуза Татьяна КАРТЕЛЬ. Чуть поодаль отслеживал прибытие на акцию студентов юридической академии заместителя декана социально-правового факультета Игорь КРАСНОВ.

Представители группы студентов-участников акции «Геть ТАБАЧНИКА!» заявили в интервью журналистам: «Мы возмущены, что администрации вузов обязали студентов являться на организованный ими митинг в поддержку министра Д.ТАБАЧНИКА, а преподавателей незаконно понуждали фиксировать явку каждого. Похоже, в Одессе уже перестают действовать нормы законов и Конституции Украины, защищающие права студенческой молодежи».