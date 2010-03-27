У Тимошенко отрицают раскол в оппозиции

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что ни одна партия, которая входит в состав БЮТ, не собирается покидать блок.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил во время эфира на 5-ом канале, комментируя информацию в СМИ, что Украинская социал-демократическая партия (УСДП) не удовлетворена ситуацией в блоке и намерена покинуть его.

"Ни выходов депутатов из фракции, ни выходов партий из блока не будет", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, сейчас возникшие определенные недоразумения, связаны с тем, что представители УСДП хотят активнее действовать в составе оппозиции и видят конкретные направления, к которым они могли бы приобщиться. При этом Н.ТОМЕНКО заверил, что ни о каких стратегических разногласиях вообще не идет речь. В то же время вице-спикер не исключил, что в коалицию могут войти еще несколько членов фракции БЮТ, однако это не депутаты, которые представляют УСДП. "Насколько я информирован, это точно не УСДП, и это люди, которые уже давно ведут какие-то дискуссии", - отметил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 марта газета "Дело" сообщила, что политсовет Украинской социал-демократической партии (УСДП) принял решение о прекращении своего участия в объединенной демократической оппозиции, лидером которой избрана экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

"Формальным поводом для такого демарша, согласно тексту документа, стало то, что партия "фактически отстранена от процесса формирования оппозиционного правительства", - сообщила газета.