Ющенко обещает не допустить политизации НБУ

Лидер «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО заявляет о недопустимости эмиссии ради преодоления дефицита бюджета и заверяет, что сделает все, чтобы НБУ оставался политически независимым органом.

Об этом он заявил во время эфира время эфира "Шустер Live".

"Я все буду делать для того, чтобы демонстрировать одно - Центральный банк в нашей стране должен быть независимым", - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, за предыдущие два года было много потеряно в независимости НБУ. Он заметил, что нынешняя власть должна осознать недопустимость осуществления эмиссии для покрытия "заоблачного" дефицита бюджета в 7-10 процентов ВВП. Кроме того, по словам В.ЮЩЕНКО, этот дефицит нельзя покрыть заимствованиями из МВФ. «Мы должны иметь дефицит не 10 и не 7 процентов, а, максимум, 4 процента», - уверен лидер «Нашей Украины». По его убеждению, уменьшить дефицит бюджета можно только одним способом – проведением глубинных экономических реформ. «Национальный банк – не спасение. Если Президент ЯНУКОВИЧ и премьер-министр АЗАРОВ пойдут по пути, которым шел предыдущий премьер, через эмиссию, то это политика, которой хватит буквально на несколько месяцев», - добавил В.ЮЩЕНКО.