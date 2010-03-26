Янукович подписал закон о социальных гарантиях приемным родителям

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно установления приемным родителям социальных гарантий)”.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно установления приемным родителям социальных гарантий)”.

Законом распространяются на приемных родителей, которые взяли в свою семью на воспитание детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, социально-трудовые гарантии, предусмотренные законодательством о труде для работников, которые воспитывают детей без матери, и установлены такие же дополнительные отпуска, как и для работников, имеющих детей.