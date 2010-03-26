Янукович назначил трех губернаторов

Указы - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ о назначении Александра УДОВИЧЕНКО главой Полтавской областной государственной администрации. Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ своим указом освободил Валерия АСАДЧЕВА от должности главы Полтавской ОГА. Также В.ЯНУКОВИЧ подписал Указ о назначении Михаила ВЫШИВАНЮКА главой Ивано-Франковской областной государственной администрации. Другим указом освободил Николая ПАЛИЙЧУКА от этой должности. На должность председателя Волынской ОГА В.ЯНУКОВИЧ назначил Бориса КЛИМЧУКА вместо Николая РОМАНЮКА Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

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