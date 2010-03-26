Томенко намекает, что в БЮТ зреет буря?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины, член Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО считает, что без кадровых перестановок БЮТ рискует снизить собственные показатели на местных выборах.

Об этом он заявил в интервью газете “Левый берег”, отвечая на вопрос, когда в блоке начнутся внутрипартийные чистки.

«Пока я не замечал за Юлией Владимировной (ТИМОШЕНКО - УНИАН) желания глубинных кадровых, я бы сказал революционных, переменен. Тогда как фракция, многие партийные активисты, настроены очень радикально», - сказал Н.Томенко.

Он отметил, что по-человечески понимает Ю.Тимошенко, поскольку она не хочет неминуемого в таких случаях сокращения количественного состава партии. К тому же, добавил он, «зачищая» облорганизации, мы тем самым создадим «кадровый резерв» для новой коалиции. «Но если сейчас этого не сделать, рискуем существенно снизить собственные показатели на местных выборах», - считает вице-спикер.

В то же время, по словам Н.Томенко, его позиция заключается в том, что действовать нужно решительно, но следуя четким, заранее сформированным и всем известным принципам, а не «на глаз» определяя, кто «хороший», кто – «плохой».

По словам Н.Томенко, первый принцип заключается в том, что народный депутат не может быть первым секретарем обкома партии – либо одно, либо другое, поскольку первый секретарь обкома – потенциальный руководитель региона.

Второй принцип - критерий формирования избирательного списка должен быть региональным, с исчислением коэффициента исходя из того, сколько голосов в области было отдано за Ю.Тимошенко в первом и втором турах выборов Президента. «То есть, допустим, если в Одессе результат оказался «не очень» - в список зайдут не четверо людей, а двое. Это на тот случай если нам не удастся к ближайшим парламентским добиться введения системы открытых – не закрытых, как сейчас – списков», - сказал он.

Вместе с тем Н.Томенко отметил, что в каждой области ситуация по-своему сложна, и быстрых решений быть не может. Он высказался за необходимость формирования группы, которая бы «разбиралась» непосредственно на местах. «Но здесь очень важны, как мы говорили, критерии. Допустим, во Львове политические активисты конфликтуют по активистам от бизнеса. Не может быть такого, чтобы «киевские ревизоры», демонстративно заняли позицию, скажем, бизнесменов, тогда как в соседнем регионе – при таких же обстоятельствах – поддержали бы сторону политиков. Они, таким образом, лишь заморозили бы конфликт в партийной организации, а не решили его», - сказал он.