Прогноз от Литвина: ко вторнику в коалиции будет где-то 240 нардепов

На будущей неделе коалиция в Верховной Раде Украины увеличится до 240 народных депутатов. Такой прогноз сделал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в интервью телеканала “Рада”.

По его словам, “ко вторнику, по моим прогнозам, будет где-то 240” народных депутатов Украины (сегодня в коалиции входит 235 - УНИАН). При этом он добавил: “Ну что в этом плохого?”

В.ЛИТВИН считает, что разговоры относительно конституционности создания коалиции - “эта попытка отвлечь внимание людей от того экономического положения, в которое завели страну, это попытка отвлечь внимание людей от ответственности тех, кто в исполнительной власти отвечал за экономические и социальные процессы”. “В очередной раз дать им (людям - УНИАН) зрелища вместо хлеба”, - считает он.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня, когда “наконец, появилась возможность спокойно работать - когда Президент, председатель ВР, премьер-министр разговаривают, дискутируют, согласовывают позиции, когда имеют возможность принять бюджет страны, - это называется антидемократическим, нарушением Конституции”. “Я понимаю, что есть сомнения, но давайте дадим возможность Конституционному Суду Украины подтвердить, или опровергнуть эти сомнения”, - отметил В.ЛИТВИН.

Он допускает, что коалиция незаконная, но при этом отмечает, что ничего другого политическими силами не предлагается. По его словам, в ответ говорят, мол, “мы ничего не будем делать, мы демонстрируем моральную чистоту свои рядов”. “Я уже устал слушать, что все не так, а нужно показать пример, как нужно сделать так. Лучших решений не вижу”, - добавил он. Председатель ВР отметил, что “на выборы идти досрочные не хотят, работать не хотят, а критиковать - пожалуйста”. По его словам, в такой ситуации тем, кто критикует, было бы целесообразно сложить депутатские полномочия и “это, по крайней мере, будет мужественный шаг”.

В.ЛИТВИН отметил, что получает “десятки писем ежедневно со справедливым возмущением людей, что они видят сытых, откормленных, самодовольных людей, которые абсолютно ни за что не хотят голосовать и некоторым из них даже лень нажать кнопки”.

Председатель ВР считает, что сегодня не имеют права быть в оппозиции люди, “которые развалили все, что можно развалить, а теперь они рассказывают и учат нас, как нужно жить”. “Правда, люди влюбляются... Так, пожалуйста, будем жить так, как мы сейчас живем - преимущественно в хлевах, а не в нормальных светлых домах”, - сказал В.ЛИТВИН.