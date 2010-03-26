В лагере Тимошенко уже наметился раскол?

Политсовет Украинской социал-демократической партии (УСДП) принял решение о приостановлении своего участия в объединенной демократической оппозиции, лидером которой избрана экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом сегодня сообщает газета "Дело" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении протокол заседания политсовета УСДП.

"Формальным поводом для такого демарша, согласно тексту документа, стало то, что партия "фактически отстранена от процесса формирования оппозиционного правительства". Руководство политической силы также подчеркнуло, что 17 марта, во время подписания заявления об объединенной оппозиции, замглавы партии народный депутат Елена ШУСТИК якобы превысила свои полномочия и подписала документ, хотя глава партии - бывший заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК - ее на это не уполномочивал. Также политсоветом была назначена переговорная группа в составе 5 человек под руководством КОРНИЙЧУКА для проведения переговоров с разными политсилами", - говорится в статье.

В то же время Е.КОРНИЙЧУК и Е.ШУСТИК воздерживаются от каких-либо комментариев и не отвечают на телефонные звонки.

Между тем источник в БЮТ сообщил УНИАН, что состоялась встреча Е.КОРНИЙЧУКА с заместителем главы Всеукраинского объединения "Батькивщина" Александром ТУРЧИНОВЫМ. По итогам этой встречи глава УСДП отметил, что протокол Политсовета будет отозван.

"Создавать еще одну отдельную оппозицию, в этот раз в пределах УСДП – это значит лить воду на мельницу ЯНУКОВИЧА, которая мечтает о десятке раскоряченных оппозиционных пальцев, в ситуации, когда нужен единый кулак", - цитирует пресс-служба БЮТ слова члена УСДП, депутата фракции БЮТ Игоря ВОРОТНЮКА.

Представитель УСДП также отметил, что не намерен выходить из состава объединенной демократической оппозиции. По мнению И.ВОРОТНЮКА, так же поступят и другие депутаты фракции БЮТ, вошедшие в состав парламента по квоте Украинской социал-демократической партии.