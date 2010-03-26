Кильчицкую взял на работу Шустер

Бывшая первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ со вчерашнего дня работает в ток-шоу «Шустер-Live».

Об этом она сообщила в среду, 24 марта, в интервью изданию «Новая газета», которое опубликовано в сегодняшнего выпуске газеты (№53 (425)).

«С этого четверга начинаю работать хроникером в программе «Шустер-Live», буду помогать ведущему, как это делает, например, Мустафа (НАЙЕМ)», - рассказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Вместе с этим она сказала, что это временная работа: «Чем буду заниматься позже, еще не решила, но возвращаться в банковскую сферу пока не собираюсь. Пора устроить личную жизнь - на лето намечено мое венчание в Париже».

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, во вторник у нее был разговор с Киевским городским головой Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, а в среду она уволилась, «по обоюдному согласию сторон».

«Думаю, в верхах принято правильное решение о сокращении количества заммэров. И в стране, наконец, появилась власть (я вообще не понимаю, где мы жили в последние пять лет), которая жестко наводит порядок, и это правильно», - добавила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Назначение Аллы ШЛАПАК, которая теперь будет курировать социальную политику и медицину в Киеве, И.КИЛЬЧИЦКАЯ считает очень удачным.

«Она занималась этими вопросами в Киевраде и прекрасно в них разбирается. Что касается меня, то я и дальше буду уделять внимание детской туберкулезной больнице - подписывала с ними соглашение не как чиновник, а как гражданин», - сказала она. Также она поделилась, что «особой радости от увольнения не ощущает», но вместе с тем отметила, что ее мало что может выбить из колеи.

Как сообщал УНИАН, 24 марта пресс-служба КГГА проинформировала, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сократил более чем вдвое количество заместителей председателя КГГА.

В частности, количество первых заместителей председателя КГГА сокращено с четырех до одного, заместителей председателя КГГА - с 14-ти до 7-ми.

В частности, в новой структуре аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) первым заместителем председателя КГГА остается Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Заместителями председателя КГГА стали Денис БАСС, Бронислав СТИЧИНСКИЙ, Виктор СИВЕЦ, Виталий ЖУРАВСКИЙ, Валерий МИРОНОВ, Игорь ДОБРУЦКИЙ. Также заместителем председателя КГГА по социальным вопросам и медицине назначена А.ШЛАПАК, возглавляющая соответствующую комиссию в Киевсовете.