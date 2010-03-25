Началась встреча Азарова и Путина

В Новоогарево началась встреча премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и премьер-министра России Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, в переговорах с украинской стороны также принимает участие министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, министр промышленной политики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ, первый заместитель Кабинета министров Украины Константин ЛЮБЧЕНКО и Временный поверенный в делах Украины в РФ Евгений ГЕРАСИМОВ.

С российской стороны – первый заместитель председателя правительства РФ Виктор ЗУБКОВ, заместитель председателя правительства РФ Игорь СЕЧИН, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ, министр экономического развития РФ Эльвира НАБИУЛЛИНА, руководитель Федерального космического агентства Анатолий ПЕРМИНОВ, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий УШАКОВ, статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КАРАСИН, председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.