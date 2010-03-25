Добкин уволил племянника Ющенко

В Харьковской областной государственной администрации почти полностью обновлен состав заместителей губернатора.

Как передает корреспондент УНИАН, о новых кадровых назначениях сообщил новый председатель Харьковской ОГА Михаил ДОБКИН сегодня на внеочередной сессии Харьковского областного совета.

Исполняющим обязанности первого заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации назначен Владимир БАБАЕВ, который до этого исполнял обязанности губернатора после отставки предыдущего руководителя области Арсена АВАКОВА. В.БАБАЕВ единственный из заместителей, который сохранил свою должность после смены губернатора Харьковской области.

Исполняющими обязанности заместителей председателя Харьковской облгосадминистрации назначены также: по вопросам жизнеобеспечения области - Валентин ДУЛУБ (до этого - председатель Дзержинского райсовета Харькова); по вопросам экономики - Юрий САПРОНОВ (бизнесмен, депутат Харьковского горсовета); по вопросам социальной политики - Игорь ШУРМА (до этого - заместитель городского председателя - директор Департамента здравоохранения и социальных вопросов Харьковского горсовета); по вопросам внутренней политики и коммуникаций - Евгений САВИН; по вопросам АПК - Виталий АЛЕКСЕЙЧУК. И.о. заместителя председателя ОГА по организационно-правовым вопросам, руководителем аппарата облгосадминистрации назначен Василий ХОМА.

Как известно, одним из замов Авакова был Ярослав Ющенко – сын нардепа Петра Ющенко и племянник экс-Президента.