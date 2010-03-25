Янукович: нужно пересмотреть наши представления о военных угрозах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украине нужно пересмотреть возможные военные угрозы для нее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Киеве в Национальном дворце «Украина» на торжествах по случаю 18-й годовщины создания Службы безопасности Украины.

«Рост уровня глобальной нестабильности и рост конфликтности в межгосударственных отношениях вывел на передний план проблему обеспечения обороноспособности Украины. В первую очередь нам нужно уточнить, а возможно, и пересмотреть, наши представления о военных угрозах Украине. Безусловно, Военная доктрина сохранит оборонный характер Украины как страны-миротворца», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украине нужно четко определить пути реализации системы военного противодействия любой военной агрессии. По убеждению Президента, в основу новой Военной доктрины должен быть положен принцип достаточной обороноспособности. То есть, как пояснил глава государства, на практике это означает постепенный переход к профессиональной армии, развитие новых систем вооружения, в первую очередь ракетных войск и систем противовоздушной обороны.