У Азарова катят бочку на СМИ и говорят, что позицию премьера исказили

Пресс-служба Кабинета министров Украины заявляет, что средства массовой информации распространяют неправдивую информацию о том, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ "якобы считает реформы не женским делом".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, "это абсолютно не соответствует действительности и является искажением позиции премьер-министра".

Пресс-служба также приводит дословное высказывание Н.АЗАРОВА на этот счет. "Сейчас министрам приходится работать по 15 часов в сутки, и поэтому я ни одной женщине, а тем более, если у нее дети, не пожелал бы таких нагрузок", - цитирует пресс-служба слова Н.АЗАРОВА.

Пресс-служба подчеркивает, что, по убеждению премьера, женщины в Украине делают чрезвычайно большой и важный вклад практически во все сферы жизнедеятельности, и государственное управление не является исключением. Доступ женщин к государственной службе не ограничен ни юридически, ни фактически. Более того, права женщины и матери дополнительно защищены нашим законодательством.

"По мнению премьер-министра Украины, ни одна реформа, которая не признана и не поддержана в равной мере и женщинами, и мужчинами, не имеет перспективы. А цель реформ в Украине – новое, соответствующее европейским стандартам качество жизни для всего общества. Поэтому, вне сомнения, женщины будут достойно представлены в процессах глубокого системного реформирования страны", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ 19 марта в Днепропетровске заявил, что «не женское это дело - проводить реформы в Украине». "Одни говорят, что наше правительство большое, вторые, что в правительстве нет женщин, не на кого посмотреть во время заседания Кабинета министров. Лишь нудные лица. При всем моем уважении к женщинам – не женское дело проводить реформы", - подчеркнул премьер-министр Украины.