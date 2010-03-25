Жвания хочет, чтобы в местные советы зашли «смешанные» депутаты

Народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Давид ЖВАНИЯ убежден, что выборы в местные органы власти нужно проводить по смешанной системе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, об этом он заявил во время интернет-конференции на сайте ЛигаБизнесИнформ.

Д.ЖВАНИЯ считает абсолютно правильным решение Верховной Рады об отмене постановления о проведении местных выборов 30 мая 2010 года.

По словам Д.ЖВАНИИ, сейчас главное – навести порядок в избирательном законодательстве. «Для этого, прежде всего, необходимо отойти от политических вертикалей на местах и провести выборы на уровне областных советов в смешанной форме – 50% по партийным спискам и 50% по мажоритарной системе», – считает народный депутат.

Кроме того, по мнению Д.ЖВАНИИ, нужно выписать закон о столице – разделить полномочия председателя Киевской городской государственной администрации и Киевского городского председателя. Народный депутат также убежден, что выборы мэра столицы необходимо проводить в два тура.

Как сообщал УНИАН, в феврале парламент отменил постановление о назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских председателей на 30 мая 2010 года.