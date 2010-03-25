Тимошенко отменила визит в Брюссель

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не будет участвовать в саммите Европейской народной партии, который состоится сегодня в Брюсселе.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили информированные источники в ЕНП.

“На сегодняшний день мы можем сказать, что Ю.ТИМОШЕНКО не будет принимать участия в саммите”, - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил причин отмены запланированного ранее визита лидера БЮТ в Брюссель.

Вместе с тем, по словам другого собеседника УНИАН из ЕНП, БЮТ на саммите будет представлять бывший вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, две недели назад Г.НЕМЫРЯ заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО собирается принять участие в саммите ЕНП в Брюсселе, который традиционно состоится накануне заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).