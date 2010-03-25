Жвания прогнозирует, что «кривая» коалиция просуществует до осени

10:46, 25 марта 2010
Политика
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Что нужно делать НУ-НС

Народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Давид ЖВАНИЯ прогнозирует переформатирование коалиции ближе к осени.

Об этом он заявил в ходе интернет-конференции на сайте ЛигаБизнесИнформ, сообщает пресс-служба парламентария.

«Четкие сроки переформатирования коалиции сегодня сложно спрогнозировать. Хотелось бы раньше, но реально, возможно, к осени», – подчеркнул он.

«Я за то, чтобы страна не находилась в ситуации «кривой» коалиции, которая сегодня, к сожалению, существует», – сказал Д.ЖВАНИЯ, подчеркнув, что ответ о легитимности нынешней коалиции должен дать Конституционный Суд.

«Я за формирование коалиции на идеологической базе, чтобы исполнительная власть работала непрерывно при наличии контроля как внутри коалиции, так и со стороны оппозиции», – считает народный депутат.

«НУ-НС необходимо принять для себя решение: уходить в радикальную оппозицию или умеренную, или принять участие в формировании коалиции без коммунистов, – подчеркнул он. – Взять на себя только ту ответственность, которую мы сможем нести. Не позволять проводить те действия в рамках коалиции, которые могут нанести непоправимый ущерб для молодого государства. Снять напряжение политической целесообразности в кадровых и повседневных действиях».

При этом народный депутат добавил, что группа «Народная самооборона» будет претендовать на ту часть исполнительной власти, где она может быть максимально эффективной.

 

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