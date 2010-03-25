Азаров встретится с Путиным и проведет переговоры с Миллером

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и премьер-министр России Владимир ПУТИН сегодня проведут встречу в Москве.

Также программой визита Н.АЗАРОВА предусмотрены переговоры с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

По информации пресс-службы правительства РФ, на переговорах планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе в энергетике, включая газовую проблематику. Будут рассмотрены перспективы дальнейшего продвижения российско-украинской производственной кооперации, в первую очередь, в высокотехнологичных областях - авиастроении, освоении космоса, ядерной энергетике.

Ожидается, что премьер-министры обсудят поставки российского газа в Украину и его транзит в страны Европы.