Эксперт прочит последнюю распродажу госимущества

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что правительство Николая АЗАРОВА будет вынуждено пойти на повышение активности в вопросе приватизации и внешних заимствований.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии В.БАЛЫ относительно планов правительства на дальнейшее сотрудничество с МВФ.

«Как ни странно, но правительство АЗАРОВА может войти в историю как очень активный заемщик», - заявил эксперт, добавив, что очевидно, необычайную активность это правительство развернет и в вопросах приватизации.

«Можно предположить, что в течение этого года будут попытки продать и «Укртелеком», и остатки акций облэнерго, и ряд портов, и даже наиболее привлекательные предприятия транспортной сферы. При этом последняя распродажа госимущества станет не только ответом на методы выполнения предвыборных обещаний ЯНУКОВИЧА, но и следствием реализации интересов групп влияния в его команде», - заявил В.БАЛА.

При этом, по его мнению, после реализации всех «глобальных» планов по приватизации, правительство может спокойно уйти в отставку, выполнив свою основную функцию. «Команда ЯНУКОВИЧА очень быстро провела процесс переформатирования власти. Это значит, что она не будет тянуть и с принципиальными для них задачами по приватизации и выстраивании моделей управления госимуществом. В этой связи не стоит удивляться реалистичности перспектив передачи ГТС в концессию. Очевидно, что новая власть готова пойти на такой шаг вопреки всем предвыборным обещаниям», - считает В.БАЛА. Причем, прогнозирует он, сделать это возможно исключительно в первые девять месяцев пребывания у власти, когда уровень влиятельности этой команды будет самым высоким. «Далее роль оппозиции усилится, и проводить непопулярные мероприятия будет опасно в контексте электоральных перспектив», - считает эксперт.