Чего украинцы ожидают от новой власти (опрос)

Более половины украинцев ожидают от новой власти улучшений в экономике страны в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса на тему: «Экономическая ситуация в стране при новом правительстве», проведенного Институтом Горшенина с 19 по 21 марта 2010 г.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, согласно результатам исследования, более половины украинцев - 56,6% - в ближайшее время ожидают в экономике страны улучшений. Около четверти респондентов - 25,2% - полагают, что все останется на прежнем уровне, а 13,3% - опасаются ухудшений в экономике страны. Затруднились ответить на данный вопрос 4,9% опрошенных.

Более трети граждан Украины - 37,5% - считает, что новому правительству понадобится более двух лет для того, чтобы изменить экономическую ситуацию в стране в лучшую сторону. Менее четверти опрошенных - 23,1% - полагают, что правительство проведет позитивные изменения в экономике в период до года, а 18,2% - до двух лет. Особенно оптимистично настроенные украинцы полагают, что новому правительству для улучшения экономической ситуации в стране хватит сроку до шести месяцев (7,8%), до трех месяцев (2,4%), до одного месяца (0,3%). Затруднился ответить на этот вопрос каждый десятый респондент - 10,7%.

Большинство украинцев - 63,5% - полагают, что при Викторе ЯНУКОВИЧЕ Россия будет предоставлять Украине экономические преференции, например – дешевый газ. Из них 38,6% дали ответ «скорее да» на этот вопрос, 24,9% - «точно да». Около четверти респондентов - 26,2% - напротив, не ожидают с приходом нового Президента никаких экономических льгот для Украины. Из них ответ «скорее нет» дали 16,0% опрошенных, «точно нет» - 10,2%. Каждый десятый респондент - 10,3% - затруднился ответить на данный вопрос.

Более трети граждан Украины - 39,3% - считают, что курс гривни по отношению к доллару не изменится – останется таким же, как сейчас. Полагают, что национальная валюта будет укрепляться в ближайшем будущем, а доллар – падать 22,8% респондентов, и почти столько же - 21,6% – наоборот считают, что гривня упадет, а доллар – вырастет. Затруднились ответить на данный вопрос 16,3% опрошенных.

* * * Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.