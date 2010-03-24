Заместитель Черновецкого подал в отставку

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Сергей РУДЫК написал заявление об отставке.

Об этом говорится в сообщении С.РУДЫКА, переданном УНИАН его пресс-секретарем Вадимом НОСАЧЕМ.

«Очевидно, что мои инициативы по переименованию улиц, установлению памятников национальным героям и снесению памятников вождям тоталитаризма, которые были воплощены в жизнь за время работы в городской администрации, не нравятся многим в нынешней властной коалиции. Убежден, что никакая должность не может быть поводом для изменения моих убеждений», - прокомментировал С.РУДЫК.

При этом он поблагодарил Киевского городского голову Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО за то, что именно при нем, “несмотря на невероятно сложную политическую ситуацию в столице”, прошли переименования улиц в честь украинских героев, в частности: Январского восстания - Ивана Мазепы, Коминтерна - Симона Петлюры, Советской Украины - Георгия Гонгадзе.

Справка УНИАН. С.РУДЫК занимал должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации с 2007 года. Координировал и контролировал деятельность Главного управления по вопросам внутренней политики; Главного управления по делам национальностей и религий; Управление международных связей.

Сегодня, 24 марта, пресс-служба КГГА проинформировала, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сократил более чем вдвое количество заместителей председателя КГГА.

В частности, количество первых заместителей председателя КГГА сокращено с четырех до одного, заместителей председателя КГГА - с 14-ти до 7-ми.

В то же время в сообщении нет информации, кто именно сокращен.