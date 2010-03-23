Во время парада корабли ЧФ России обязаны нести украинские флаги

Первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН «категорически и полностью» опровергает обвинения депутата Госдумы РФ Константина ЗАТУЛИНА в ущемлении Украиной Черноморского флота РФ при проведении военно-морских парадов в Севастопольской бухте на День ВМФ России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, ущемляет ли Украина ЧФ РФ в сценарии празднования дня военного флота России.

«К числу того, что мог иметь в виду ЗАТУЛИН, говоря об ущемлении, с его точки зрения, российской стороны, надо, например, включить и то, что он все время был критиком нас за то, что мы «навязали» ЧФ РФ пронесение на головном корабле двух государственных флагов – России и Украины», – сказал В.КАЗАРИН.

По мнению зампреда СГГА, К.ЗАТУЛИН должен знать, что согласно международному законодательству «предполагается всегда, на любых парадах, обязательное пронесение флага страны пребывания войск наряду с флагом своей страны».

«Это правильно. Потому что если мы говорим, что у нас братские, тесные отношения, как же можно их основывать на каких-то внешних проявлениях неуважения друг другу?» – отметил В.КАЗАРИН, высказав при этом убеждение, что в будущем между украинским и российским народами «будет полное уважение друг к другу, и это будет проявляться во всем».

По словам В.КАЗАРИНА, Украина в отношении проведения парадов ЧФ РФ приняла те же ограничения, которые существуют и в России, и в Беларуси, и во всех европейских странах. В частности, отметил он, пуски учебных ракет во время парадов «запрещены и в России, и в Украине. В обеих странах принято решение, что они заменяются имитационными звуковыми пусками».

«Запрещение стрельбы из стрелкового оружия во время парада, когда собирается громадное количество людей, также основано на трагическом опыте последних лет, в том числе, и зарубежного опыта», – добавил В.КАЗАРИН.

«Все эти запреты вводились параллельно нашими двумя государствами, и нашими военными исполняются», – сказал в завершении первый заместитель председателя Севастопольской ГГА.

Справка УНИАН. На пресс-конференции в Севастополе 20 марта К.ЗАТУЛИН заявил: «С каждым годом, особенно последние 5 лет, происходило периодическое ущемление возможностей Черноморского флота при проведении военно-морского парада в День ВМФ РФ… В последние годы при проведении праздника очень многое по требованию украинкой стороны изъяли».