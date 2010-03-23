Ющенко о нации, Европе, Януковиче, Тимошенко, газе и ошибках

Лидер "Нашей Украины" Виктор ЮЩЕНКО убежден, что ценности, которые он внедрял на протяжении пяти лет своего президентства, победят в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Нашей Украины", об этом В.ЮЩЕНКО заявил во время интервью газете "Коммерсант", которое будет опубликовано 25 марта.

"Сущность моей политики – Украина превыше всего. Нация еще придет к этим ценностям", - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, сейчас важнейшей задачей нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА является консолидация нации. В.ЮЩЕНКО надеется, что высокая должность будет побуждать новоизбранного главу государства к более ответственным решениям.

Лидер "Нашей Украины" также подчеркнул важность развития украинско-российских отношений. В то же время В.ЮЩЕНКО обратил внимание на то, что Украина проиграет, если не будет ориентироваться на систему европейских ценностей. "Это приоритет нашего народа и это должен осознать новый Президент", - убежден он.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО предостерег новую власть от реализации планов по созданию газотранспортного консорциума и потери из-за этого управления национальной газотранспортной системой. В этом контексте он отметил, что газовые соглашения, подписанные правительством Юлии ТИМОШЕНКО, стали "невиданной в нашей истории капитуляцией".

Во время интервью В.ЮЩЕНКО также коснулся темы своих достижений и ошибок в должности Президента Украины, хода избирательной кампании, отношений "Нашей Украины" с Европейской Народной Партией и кадровых изменений во власти.