Януковича просят игнорировать "антиТабачную" кампанию

Президиум Севастопольского городского совета выразил свое «исключительное возмущение ситуацией, сложившейся вокруг назначения министром образования и науки Украины Дмитрия Владимировича ТАБАЧНИКА».

В принятом сегодня на заседании президиума обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ отмечается, что «со стороны лиц, не скрывающих своих антигосударственных взглядов, ведется целенаправленная и хорошо скоординированная информационная кампания, цель которой - воспрепятствовать его профессиональной деятельности». Члены президиума считают Д.ТАБАЧНИКА «именно тем государственным деятелем, который может обеспечить возрождение отечественных образования и науки».

Как подчеркивается в обращении, «именно по инициативе Д.ТАБАЧНИКА был реализован ряд важных государственных программ, в частности - компьютеризация школ и «Школьный автобус».

Президиум согласен «с мнением министра образования и науки, что абсурдно рассматривать внешнее тестирование исключительно как инструмент борьбы с коррупцией, ведь его основной целью должно быть повышение уровня знаний». «Бесспорно, - говорится в обращении, - намерение Министерства образования и науки возвратить внешнему тестированию присущие функции и независимость высшим учебным заведениям даст возможность отбирать согласно соответствующей специфике деятельности, возможностями абитуриентов с достаточным уровнем подготовки, и позволит воспитать высококвалифицированных специалистов».

Кроме того, президиум поддерживает инициативу Д.ТАБАЧНИКА по обеспечению свободного выбора языка для учебы всех уровней, тестирования и сдачи экзаменов.

Члены президиума «уверены, что именно он способен решить актуальные для образования и науки Украины задачи, в том числе прекратить фальсификацию отечественной истории, навязывание националистических антинаучных концепций в образовании, восстановить нормальные, добрососедские отношения с Россией в сфере гуманитарной политики, прекратить дискриминацию русского языка в сферах образования, науки, искусства, культуры, в средствах массовой информации, при обращении граждан в суды, органы государственной власти и местного самоуправления».

Президиум горсовета обращается с просьбой к В.ЯНУКОВИЧУ «не обращать внимание на заявления политических и общественных «деятелей», дискредитирующие Дмитрия Владимировича ТАБАЧНИКА, и дать ему возможность реализовать свои начинания, направленные на выведение образования и науки Украины на качественно новую ступень развития».