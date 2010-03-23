Колесников обещает на Олимпийский по 55 миллионов в неделю
18:56, 23 марта 2010Политика
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Долг погасят до конца недели
Задолженность в размере 36 млн. грн. перед строителями и проектировщиками НСК «Олимпийский» будет погашена на текущей неделе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.
«Долг – 36 млн. грн., из них 21 млн. грн. – строителям и 15 млн. грн. – проектировщикам. Деньги будут перечислены в четверг и пятницу в полном объеме», – заверил вице-премьер.
Также он сообщил, что в течение трех недель правительство проведет предоплату в размере 160 млн. грн. за строительные конструкции кровли.
«По 55 млн. правительство еженедельно будет перечислять», – отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.
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