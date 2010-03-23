Колесников обещает на Олимпийский по 55 миллионов в неделю

Задолженность в размере 36 млн. грн. перед строителями и проектировщиками НСК «Олимпийский» будет погашена на текущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Долг – 36 млн. грн., из них 21 млн. грн. – строителям и 15 млн. грн. – проектировщикам. Деньги будут перечислены в четверг и пятницу в полном объеме», – заверил вице-премьер.

Также он сообщил, что в течение трех недель правительство проведет предоплату в размере 160 млн. грн. за строительные конструкции кровли.

«По 55 млн. правительство еженедельно будет перечислять», – отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.